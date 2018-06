Stiri pe aceeasi tema

- Germania este necesar sa fie pregatita de compromisuri cu Franta pe tema reformei zonei euro, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, indicand astfel ca vrea sa negocieze inaintea Consiliului european de la sfarsitul lunii, relateaza Reuters. ”Eu cred ca ne apropiem in privinta reformelor monedei unice,…

- Bulgaria, Romania si alte tari din regiunea Balcanilor au pus piciorul in piata produselor de lux, iar marile case de moda din Paris si Milano isi extind pe tacute prezenta in Europa de Sud-Est, in incercarea de a se adapta la ciclurile de viata mai rapide din industria modei, transmite Reuters, preluata…

- Lactalis testeaza productia la fabrica din Craon (vestul Frantei), care fusese oprita in urma contaminarii cu salmonela a laptelui praf pentru sugari, a anuntat joi cea mai mare companie de produse lactate din lume, transmite Reuters. Reputatia Lactalis a fost grav afectata in urma retragerii a 12 milioane…

- Casa de moda Christian Dior a transformat podiumul de defilare intr-un veritabil rodeo mexican, vineri, pe domeniul somptuosului castel Chantilly din Franta, cu ocazia prezentarii celei mai recente colectii de "croaziera" a sa, intr-un show spectaculos, care a inclus numeroase elemente de echitatie,…

- O licitatie de obiecte decorative organizata de casa Sotheby's din Paris, a carei piesa de rezistenta a fost o masa de desen realizata de sculptorul Francois-Xavier Lalanne pentru creatorul de moda Karl Lagerfeld, a obtinut joi 11,6 milioane de euro in urma vanzarii celor 134 de loturi, suma record…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- FOTO: euroactiv.com Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron anunțat ca foaia de parcurs a „reintemeierii” Uniunii Europene va fi propusa pana la summit-ul crucial din 28 – 29 iunie al liderilor țarilor membre, potrivit relatarilor de la intalnirea celor doi, de vineri,…