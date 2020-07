Stiri pe aceeasi tema

- Precizari de presa referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a 30 de cetateni romani in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord In continuarea informatiilor referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a unor cetateni romani care isi desfasoara activitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit datelor comunicate de catre autoritatile locale elene Consulatului General al Romaniei la Salonic, un cetatean roman aflat in insula Thassos si un altul aflat in Paralia Katerini au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2, transmite…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca se mentin restrictiile de la frontierele Marii Britanii pentru cetatenii romani. Din 10 iulie, romanii care ajung in Regatul Unit dintr-un stat care nu se afla pe lista celor exceptate de la aceste restrictii sunt obligati sa intre in autoizolare pentru…

- Romanii ce locuiesc in Marea Britanie pot participa in aceasta seara la o sesiune online Q & A - Questions and Answers, gazduita de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu ajutorul publicatiei My Romania Community.Sesiunea online va acoperi teme de mare…