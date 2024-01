O tornadă a devastat Belgia In Belgia, o tornada a devastat zeci de case și mașini in Wavre-Sainte-Catherine, din provincia belgiana Antwerpen. Serviciile de meteorologie au anunțat ca tornada uriașa a avut loc in timpul unei furtuni. Autoritațile au cerut oamenilor sa evite Wavre-Sainte-Catherine și zonele limitrofe unde multe vehicule au fost avariate, conform presei belgiene. Tornada intervine intr-un moment in care intemperii puternice afecteaza mai multe țari din Europa de vest. Un cod portocaliu de revarsari de ape a fost instituit in mai multe regiuni din Franta – Nord, Aisne, Ardennes, Meuse si Meurthe-et-Moselle,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

