O tinerica muncea intr-un bordel O tinerica muncea intr-un bordel fara ca cineva din familia ei sa stie de acest lucru. Totul in regula, nimeni nu aflase nimic timp de un an despre activitatea fetei, pana intr-o zi in care politia facuse o razie. Toate fetele din bordel au fost scoase in strada si puse in rand pentru a fi verificate. Bunica tinerei trecea chiar atunci prin zona si imediat ce si-a vazut nepotica se duse tinta spre ea: -Ce faci nepotica draga? De ce stai la coada? -Pai, bunicuto, stii, am auzit ca se dau portocale proaspete! -Serios draga? Pai hai ca sta si bunicuta cu tine, ca as manca si eu niste portocale! Ajung… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

