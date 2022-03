Stiri pe aceeasi tema

- In data de 26 februarie, o timișoreanca și-a lasat in autoturism, parcat in curtea interioara a unui imobil situat pe strada Constantin Titel Petrescu din Timișoara, o poșeta in care avea 9.000 de lei. Mașina era descuiata, astfel ca poșeta i-a fost furata. Joi, a fost identificat hoțul de catre agenții…

- Un tanar din Lugoj care a vrut sa se sinucida a ales intrat cu mașina intr-un alt autoturism, pe DN6, Centura Lugojului, provocand un accident in urma caruia o fetița de 10 ani e grav ranita, relateaza portalul local de știri Opinia Timișoarei . Accidentul a avut loc in sensul giratoriu de la intersecția…

- Un tanar de 24 de ani, din Timișoara, care trebuia sa se afle in carantina la domiciliu, a fost depistat de polițiștii aradeni in trafic, pe DN 79, pe raza orașului Chișineu-Criș. Mai mult de atat, timișoreanul nu deținea permis auto, iar in mașina pe care o conducea au fost depistate mai multe bunuri…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 58 B, șoseaua care leaga Timișoara de Reșița. Incidentul petrecut in apropierea localitații carașene Gherteniș s-a soldat cu decesul unei tinere in varsta de 21 de ani. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca, in timp ce conducea un…

- Italia va trebui sa schimbe legea prin care rezidenții din aceasta țara sunt obligați ca in termen de 60 de zile sa iși schimbe numerele la mașinile inmatriculate in țarile de unde provin. Prin urmare, romanii vor putea conduce din nou mașinile inmatriculate acasa. Curtea de Justiție a Uniunii Europene…

- A furat o mașina, apoi i-a pus placuțe de inmatriculare false și a condus-o prin Timișoara, deși nu avea permis de conducere. Sunt faptele comise sambata, 8 ianuarie de un tanar de 19 ani. A fost prins și arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Lipsa de precauție a unui barbat din Timișoara l-a lasat pe acesta, cel puțin temporar, fara autoturism. Acesta și-a lasat mașina, descuiata și cu cheile in contact, peste noapte, pe strada Ion Chica din oraș, și a semnalat ieri polițiștilor dispariția vehiculului. „In aceeași zi, in urma cercetarilor…

- Deputatul neafiliat George Ionescu afirma ca, in cursul zilei de marti, 21 decembrie, i a fost vandalizata masina in curtea Palatului Parlamentului, desi el nu a sustinut niciodata certificatul verde.Manipularea dauneaza grav democratiei. Astazi, mi a fost vandalizata masina in curtea Parlamentului…