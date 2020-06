Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Beijing au solicitat marti seara locuitorilor sa evite calatoriile ''neesentiale'' in afara orasului si au interzis persoanelor din zonele afectate sa paraseasca teritoriul capitalei dupa o revenire a cazurilor de COVID-19, relateaza agentia AFP. "Toate persoanele care…

- Municipalitatea din Beijing a inchis vineri doua piete si a amanat reluarea cursurilor pentru elevii din clasele primare in urma descoperii a trei noi cazuri de COVID-19 in acest oras, dupa doua luni in care niciun nou caz de coronavirus nu a fost confirmat in capitala Chinei, transmite AFP.Prima…

- Rețeta folosita de Beijing pentru a lasa în urma cea mai critica faza a epidemiei nu numai ca s-a dovedit a fi eficienta, dar a devenit rapid un exemplu urmat în întreaga lume. Dupa ce a coborât curba epidemiologica datorita carantinarii, autoritațile nu au lasat garda jos.…

- Aparitia unor cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in provincia Jilin, in nord-estul Chinei, a determinat autoritatile sa instituie o noua carantina. China decide sa impuna din nou starea de urgența, de data aceasta pentru 108 milioane de oameni, dupa aparitia a 34 de noi cazuri de SARS-CoV-2…

- Dupa o pauza de peste o luna, autoritațile chineze au raportat un nou caz de infecție cu noul coronavirus in orașul Wuhan, scrie News.roComisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai…

- Autoritatile sanitare chineze au anuntat, sambata, 12 noi contaminari cu noul coronavirus in China continentala si ca nu au inregstrat niciun mort din cauza covid-19 care a aparut in tara la sfarsitul anului trecut, relateaza AFP.Comisia Nationala chineza de Sanatate a anuntat ca 11 dintre…

- Deși parea ca situația este sub control iar numarul cazurilor scadea zilnic autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu Covid-19, cu noua mai mult decat in intervalul anterior, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri inregistrat in tara in mai mult de…

- China a raportat 67 de noi cazuri de infectie cu coronavirus si inca 6 decese produse in cursul zilei de miercuri, transmite joi DPA.Niciun nou caz nu a fost inregistrat in epicentrul original al epidemiei, in provincia Hubei, conform unui comunicat dat publicitatii joi de Comisia Nationala…