- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu difuzat miercuri ca sprijina planul Chinei pentru o reglementare pasnica a crizei ucrainene, afirmand ca Beijingul a inteles perfect ce se ascunde in spatele acestei crize, informeaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Industriile olandeze de semiconductori, aerospatiala si maritima au fost vizate de spioni chinezi, in incercarea de a consolida fortele armate ale Chinei, sustine agentia olandeza de informatii militare MIVD, in raportul anual facut public joi, citat de Reuters.

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene se simt coplesite de armata rusa mai numeroasa si mai bine echipata. „Inamicul…