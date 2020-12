Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez va analiza fezabilitatea tranzitiei la o moneda digitala, ceea ce reprezinta un nou pas in necunoscut pentru tara cu cel mai redus grad de utilizare a numerarului, transmite Bloomberg, potrivit AGERPRES. Ministrul pentru Piete Financiare, Per Bolund, a anuntat ca un proces…

- Suedia are mai putini bani in circulatie decat oriunde in lume, aproximativ 1% din Produsul Intern Brut, conform celor mai recente date analizate de Bloomberg. Guvernatorul Bancii Centrale a Suediei (Riksbank), Stefan Ingves a declarat recent ca unii tineri suedezi “nu au habar” cum arata banii reali.…

- Țara din UE in care pandemia a dus la dispariția banilor, iar unii tineri ”nu au habar” cum arata bancnotele. Provocarile unei societați fara cash Suedia este pe punctul de a trece la un nou nivel in parcursul sau spre o societate fara numerar, in conditiile in care pandemia de coronavirus…

- Suedia este pe punctul de a trece la un nou nivel in parcursul sau spre o societate fara numerar, in conditiile in care pandemia de coronavirus risca sa duca bancnotele si monedele cu un pas mai aproape de disparitie, transmite Bloomberg. Guvernatorul Bancii Centrale a Suediei (Riksbank), Stefan Ingves…

