- S-au casatorit in luna iunie a acestui an și toata viața lor parea perfecta, așteptand venirea pe lume a primului lor copil. Doua luni mai tarziu, insa, tragedia a lovit in plin: tanara soție s-a infectat cu o forma grava de Covid și a fost internata in spital, iar medicii au fost nevoiți sa-i faca…

- Tanara se casatorise in iunie și era insarcinata in 30 de saptamani.Dupa ce femeia a intrat in coma, medicii au decis sa intervina prin cezariana pentru a salva copilul. Soțul femeii a postat un mesaj cutremurator. ”In aceasta zi, draga mea soție, Dumnezeu a ales sa mi te ia de langa mine ceea ce nu…

- In județul Vrancea, in data de 16 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 712 persoane in carantina la domiciliu; 159 persoane in izolare la domiciliu; 94 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- Tragedie in județul Gorj! O mama și fiul ei au murit inecați in raul Motru. Un vecin de 81 de ani a incercat sa-i salveze, insa, din nefericire, nu a mai reușit sa iasa din apa. Inainte sa moara, barbatul a reușit sa salveze un copil de 6 ani.Un barbat de 81 de ani și-a sacrificat viața pentru a salva…

- O femeie din Belgia a murit dupa ce s-a infectat simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus. Pacienta in varsta de 90 de ani a murit dupa ce s-a infectat simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus – Alfa și Beta. Conform BBC, femeia nu fusese vaccinata anti-Covid. Pacienta a fost internata…

- O familie tanara a fost distrusa luni, la Șieu Magheruș, in Bistrița, intr-un accident de care se face vinovat un șofer cu permis luat acum trei luni, scrie cotidianul local Bistrițeanul . Accidentul s-a produs cand șoferul incepator, 34 de ani, cu permis eliberat in luna martie, a intrat pe contrasens…

- Ionut Popa este tanarul de 22 de ani care a murit in noaptea de duminica, 20 spre astazi, 21 iunie, in accidentul de la Astileu. Acesta a fost cu alți patru prieteni la discoteca din Magesti. Ionut era din Nojorid. Tanara de 21 de ani, care se afla la volanul autoturismului VW Golf, a pierdut […]