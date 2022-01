O tânără de 22 de ani s-a căsătorit cu un cuțit, după ce a fost părăsită înainte de nuntă O femeie de 22 de ani din Bali a fost nevoita sa se casatoreasca cu un pumnal, dupa ce a fost parasita inainte de nunta. Femeia a respectat tradiția hindusa și astfel a spalat umilința familiei. Melina, o tanara de 22 de ani din Bali, a ramas insarcinata cu logodnicul ei și ar fi trebuit sa se casatoreasca pe 12 ianuarie. Cu doua zile inainte de nunta, mirele a demisionat de la serviciu și a ramas fara slujba. Parinții lui au decis ca nu mai e cazul sa se insoare cu logodnica insarcinata. Astfel, mirele și familia lui au anulat nunta, scrie The Mirror. In ciuda deciziei lor, mirele și-ar fi declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 22 de ani, din provincia Bali, a fost nevoita sa se casatoreasca cu un pumnal, in cadrul unei ceremonii hinduse. Scopul ceremoniei a fost sa indeparteze umilința familiei, dupa ce aceasta a fost parasita de mire chiar inainte de nunta. Astfel, Ni Putu Melina, o tanara de 22 de…

- Parinții copilului au insistat ca acesta sa susțina examenul, chiar daca certificatul medical care-l scutea pe minor de purtarea maștii nu era gata la momentul testarii.Nu la fel au gandit insa și reprezentanții școlii, care spun ca au ales „soluție de compromis”.Așa se face ca baiatul de doar 9 ani…

- Este concluzia la care au ajuns pompierii de la ISU Giurgiu, dupa stingerea focului, o intervenție dificila, in care au fost angrenați 30 de pompieri. Cazul este acum cercetat de Poliție. In jurul orei 16.30, reprezentanții ISU anunța ca incendiul ce a cuprins cele doua depozite cu marfa confscata din…

- Chiar daca riscul cantaminarii cu virusul gripei aviare este foarte redus pentru oameni, acest lucru s-a intamplat in Marea Britanie, unde sute de mii de pasari au fost sacrificate in ultimele luni, din cauza epidemiei. Cazul a fost anunțat, saptamana trecuta, de catre Agenția de securitate sanitara…

- Batranul din Vaslui care a facut accident dupa ce și-a omorat familia a spus anchetatorilor ca și-a ucis soția și fiul pentru ca nu mai suporta sa-i vada mereu beți. Barbatul mergea sa se sinucida cand a avut accidentul in urma caruia a fost prins. Cazul barbatului de 79 de ani din Albești care și-a…

- O femeie care a intrat cu mașina pe plaja Modern din Constanța a fost amendata cu 10.000 de lei. Mașina ramasese blocata in nisip. Cazul a fost facut public de Primaria Constanța care, in acest context, a reamintit ca accesul cu mașina pe plaja este interzis. Incidentul a fost semnalat de o persoana…

- Situație de nedescris are loc in județul Tulcea, in localitatea Agighiol, unde autoritațile au descoperit ca o eleva, in varsta de 10 ani, este insarcinata in luna a cincea. Cazul a fost descoperit dupa ce fata nu a mai mers la scoala. Tatal ar fi tot un minor, de 16 ani, iar sarcina ar fi fost ascunsa…

- Cleo Smith, in varsta de 4 ani, a disparut pe 16 octombrie, in timp ce se afla cu familia intr-un camping de la nord de Perth, capitala statului Australia de Vest. Cazul a fost intens mediatizat atat in țara, cat și de presa internaționala. Timp de peste doua saptamanini, polițiști, criminaliști, membrii…