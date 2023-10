Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița din Galați de 67 de ani a pierdut controlul direcției, a lovit un stalp stradal, iar in urma impacului a fost proiectata intr-un autoturism. Trei copii au fost raniți și au ajuns la spital.

- UPDATE 1: Polițiștii au precizat ca un TIR incarcat cu mobila, din Republica Moldova, care circula pe DE 581 la intersecția cu DJ 245, ca sa ajunga in Bogdanești, a intrat intr-un cap de pod și s-a rasturnat, in jurul orei 14.30. Șoferul, care a suferit leziuni serioase, are 53 de ani, este cetațean…

- INCULPATUL… Perchezițiile la vila lui Buzatu de la Canțalarești s-au terminat in jurul orei 3.00 dimineața și jandarmii l-au saltat pe Buzatu, ducandu-l la audieri la DNA Iași. Acesta a ieșit din curtea sa, incadrat de jandarmi și polițiști. Probabil știind ca va fi reținut și-a luat preventiv o geanta…

- IMPACT…O femeie din comuna Muntenii de Sus a fost lovita de un autoturism condus de soferița fara experiența. In urma impactului, femeia a fost transportata la Spitalul Județean Vaslui. Evenimentul s-a petrecut luni, la amiaza, pe raza localitații Satu Nou din comuna Muntenii de Sus. La fața locului…

- Opt persoane, intre care patru copii cu varste cuprinse intre un an si 13 ani, au fost ranite, marti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, produs pe DJ 251, in localitatea Cuza Voda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. „La data de 22 august…

- La data de 15 august a.c., in jurul orei 20:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Bacau au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Tataraști ar fi avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificari a reieșit faptul ca, un tanar de 27 de ani,…

- PERICOL… Scene incredibile s-au petrecut in aceasta dupa-amiaza la Oțetoaia, unde un barbat de 52 ani, Ionel Matei, cunoscut de consateni pentru faptul ca are frecvente derapaje, a sustras o mașina lasata in fața unei porți cu cheile in contact și a pornit la plimbare prin sat. Fara permis și neavand…

- Accident teribil petrecut pe o șosea din Gorj. O adolescenta fara permis de conducere a ajuns la spital, dupa ce a plonjat cu mașina intr-o casa din localitatea Curtișoara. Intregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe casa. Dana Costache, jurnalist Digi24: Tanara, care se afla…