O slujnicuță devenită „doamnă hailaifă” La noi se scrie mult și se citește puțin, ca așa e in Romania „educata”, saracita, și material, și cu duhul, invațamantul și cultura fiind cenușarese, ultimele roți la o caruța care mereu se impotmolește. E multa maculatura, grafomani puzderie, carți aparute din vanitate, din amor pentru autorlac și alte meschine interese. In peisajul acesta […] Articolul O slujnicuța devenita „doamna hailaifa” apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contiuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- Olimpiada Interdisciplinara Științele Pamantului intrunește intr-un singur examen competențele unui domeniu vast, care integreaza patru discipline reale și semnificative in cunoașterea mediului inconjurator precum fizica, biologia, chimia și geografia. Spiritul performanței vrancene cucerește anul acesta…

- Medaliați la CN U13 de la Arad, Rada Ciobanu, Paula Farauanu, Isidora Cojocaru și Tudor Palade vor reprezenta Romania la intrecerile balcanice de la aceasta categorie de varsta ce se vor desfașura in luna iunie Nu au nici muschete, nici sabii și nici pelerine. Au insa spirit de aventura și curaj, tenacitate…

- Miercuri, in Bacau s-a oficializat o noua coaliție politica, reunita sub umbrela formațiunii conduse de George Simion. Cu numele de Alianta AUR sunt reunite oficial Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), Partidul Republican din Romania, Partidul Alianta National Taranista și Alianța Renașterea Naționala.…

- Va doriți sa ne transformați in oameni de succes, indiferent de varsta. Doriți sa simțiți mandrie atunci cand ne vedeți progresand in viața, datorita muncii dumneavoastra. Și, uneori, poate parea greu de crezut, dar in aceasta lume inca mai intalnim profesori dedicați, oameni buni, oameni plini de caldura,…

- Șarpele de alun este o specie neveninosa din familia Colubridae, in Romania fiind intalnita subspecia Coronella austriaca austriaca Laurenti 1768. Traiește pretutindeni unde gasește condiții bune de viața in padurile de șes pana la 1500 m altitudine. Este raspandit in Europa centrala, de nord și de…

- Sunt cuvintele P.S.S. Petru Gherghel, rostite in Aula „Anton Durcovici” a Catedralei Romano-Catolice „Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iași sambata, 29 aprilie, in cadrul unui eveniment marcand implinirea a zece ani de la incheierea primei traduceri in limba romana a Bibliei in Biserica Romano-Catolica…

- Cu mult inainte de ora 12.00, anuntata pentru deschidere, sambata, 18 martie, sute de bacauani, in majoritate tineri, au luat cu asalt intrarea, ceea ce a determinat organizatorii sa permita accesul publicului mai repede, in noul spatiu in care va functiona o noua filiala a uneia dintre cele mai cunoscute…