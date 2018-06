O scrisoare semnata de Albert Einstein in ziua in care a renuntat la pasaportul german, adjudecata cu 25.000 de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea energiei in Europa Centrala este o problema de securitate si ea va fi tratata in mod adecvat numai daca dezvoltarea infrastructurilor necesare este realizata cu ajutorul finantarii de la Uniunea Europeana sau SUA, a declarat miercuri, la Washington, ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto.…

- Alianta Nord-Atlantica nu va apara Israelul in cazul unui atac din partea Iranului, a declarat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Motivul: Israelul este partener in cadrul NATO, dar nu membru, iar in aceasta situatie "garantarea securitatii" de catre NATO,nu se aplica. Alianta Nord-Atlantica…

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…

- Coreea de Nord a anulat reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean de miercuri si avertizeaza cu privire la organizarea summitului dintre presedintele SUA Donald Trump si Kim Jong-un, din cauza nemultumirii legate de desfasurarea unui exercitiu militar de amploare de catre Statele Unite si Coreea…

- Afacerile din Romania se confrunta cu a 18-a cea mai mare complexitate a sistemelor contabile si fiscale din lume. Gradul de complexitate al cerintelor fiscale si contabile din Romania a urcat cu 36 de pozitii intr-un singur an, in Indexul Complexitatii Financiare 2018, dupa evaluarea reglementarilor…

- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat Donald Trump, vineri, in cursul unei conferinte de presa, organizate in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflat in vizita la Washington. "NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi", a declarat…

- Coreea de Nord a acceptat principiul "denuclearizarii complete" in schimbul unor garantii de securitate, anunta presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In. "Coreea de Nord exprima dorinta denuclearizarii totale. Liderii nord-coreeni nu stabilesc nicio conditie inacceptabila pentru Statele Unite,…

- Uniunea Europeana are datoria sa previna reaparitia "dictaturilor" in sanul sau, a declarat luni prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referindu-se la situatia din Polonia si Ungaria. Declaratiile au fost facute in urma unei intrevederi avute la Varsovia cu premierul polonez…