- 12 romani murit in afara țarii din cauza coronavirusului: 8 in Italia, 2 in Franța, unul in Germania și unul in Marea Britanie. Potrivit GCS, pana in prezent, 73 de romani au fost confirmați ca fiind...

- Alti cinci medici italieni au murit din cauza coronavirusului, numarul doctorilor care si-au pierdut viata ajungand la 13. Informatiile oficiale arata ca 2.829 de angajati din sanatate au fost deja infectati. Printre medicii care si-au pierdut viata se numara fostul director general al spitalului Crema,…

- Numarul deceselor provocate in Italia de coronavirus a ajuns vineri la 1.266, inregistrandu-se asadar inca 250 de morti in ultimele 24 de ore.In acest timp cazurile confirmate au urcat la 17.660, cu 1.

- Un convoi de masini cu romani care se intorc din strainatate si care sunt escortati, de la frontiera, de echipaje de Politie si jandarmi ar fi fost blocat la intrarea in București. Printre autoturisme s-ar afla și o mașina mortuara cu un roman repatriat, mort la Roma.

- Erica, o romanca de 51 de ani stabilita in Codogno, oras aflat in carantina din cauza coronavirusului, ne arata strazile pustii si cozile de zeci de metri din magazine, informeaza mediafax.ro. Romanca a indraznit sa iasa duminica din casa, desi orasul in care locuieste de 22 de ani este in plina carantina…

- Unsprezece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

