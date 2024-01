Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Italia a murit la numai 29 de ani, in timp ce aștepta ambulanța. Salvarea a sosit dupa trei ore, cand tanara era deja moarta. Acum, familia Paulei lupta cu disperare pentru dreptate și cere ca vinovații sa plateasca. Citește și: Lasconi, atac dur la adresa lui Drula, in sedinta USR: „Am…

- Paula Onofrei avea toata viața inainte, dar a avut un sfarșit tragic. Tanara in varsta de 29 ani se afla impreuna cu sora ei mai mica in Roma, atunci cand a inceput sa se simta rau. In zilele precedente, femeia ajunsese la spital, acuzand crampe abdominale.

- O alpinista romanca de 56 de ani, Mihaela Gabi Ianoși, a murit la scurt timp dupa ce a ajuns pe varful Aconcagua din Argentina. Potrivit raportului oficial al poliției, aceasta și-a pierdut cunoștința și a leșinat in prezența mai multor persoane. Un medic care se afla printre turiști i-a administrat…

- Tragedie pe cel mai inalt munte din cele doua Americi, unde a murit alpinista Mihaela Gabi Ianoși, imediat ce atinsese varful Aconcagua, aflat la 6960 de metri altitudine. Romanca avea 56 de ani și a fost identificata de poliția argentiniana, scrie site-ul televiziunii argentiniene de știri Todos Noticias.Potrivit…

- Caz șocant in Italia. Un roman a murit in condiții suspecte, in timp ce se afla pe strada. Tanarul de 22 de ani s-a prabușit pe asfalt și a fost gasit fara suflare. Oamenii legii nu au aflat cauza morții sale, motiv pentru care continua cercetarile. Iata ce ipoteze au!

- Un roman ii acuza pe medicii italieni de malpraxis, dupa ce soția sa a murit. Dupa ce a nascut, femeia de 34 de ani a facut infarct, dubla pneumonie și s-a infectat cu doua bacterii puternice. Procurorii italieni au inceput o ancheta.

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- Vigevano, o pitoreasca localitate din Italia, a fost zguduita de o tragedie ce a avut loc in biserica Madonna Pellegrina. Marinela Murati, o romanca in varsta de 39 de ani și-a pierdut viața in timpul unei ceremonii funerare. Moartea sa ridica numeroase semne de intrebare.