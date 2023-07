O psiholoagă și conducerea DGASPC sector 4 București, demise. Ar fi ascuns abuzurile asupra unor copii instituționalizați Un psiholog de la Direcția de Asistența Sociala sector 4 București a fost demisa, luni, din funcție, in urma unui control demarat de conducerea instituției. Femeia este acuzata ca in loc sa consilieze copiii instituționalizați, ii constrangea sa povesteasca abuzurile la care erau supuși și ascundea toate informațiile primite. Primarul sectorului 4, Daniel Baluța, a […] The post O psiholoaga și conducerea DGASPC sector 4 București, demise. Ar fi ascuns abuzurile asupra unor copii instituționalizați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

