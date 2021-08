Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoareaa BBC Radio Newcastle a murit din cauza complicatiilor provocate de vaccinul AstraZeneca, a concluzionat joi medicul legist, potrivit The Guardian, potrivit News.ro. Lisa Shaw, in varsta de 44 de ani, a murit in luna mai, dupa trei saptamani de cand primise prima doza de vaccin, a fost…

- Doua gemene din Afganistan și familia lor au reușit sa ajunga cu bine in Marea Britanie, unde le așteapta o noua viața… Asna și Sana, in varsta de 5 ani, reprezinta, potrivit presei engleze, incununare succesului misiunii de salvare a Marii Britanii. Cele doua fetițe au acum ocazia sa inceapa o viața…

- Jurnalistul Florin Condurațeanu a murit luni, in urma unui stop cardio-respirator. Alintat in lumea jurnalistica cu apelativul „Țuțu”, Florin Condurațeanu lasa in urma sa un univers al gazetariei greu de reconfigurat in prezent. Florin Condurațeanu a suferit un stop cardiac și nu a mai putut fi salvat.…

- O fata de 28 de ani din Marea Britanie se afla in stare grava dupa ce a fost atacata de un crocodil in timpul unei vacanțe in Mexic. Melissa Laurie a fost salvata de sora ei geamana, și ea ranita in urma atacului. Melissa Laurie și sora sa, Georgie, inotau intr-o laguna langa Puerto Escondido, o stațiune…

- O tanara de 28 de ani din Marea Britanie, care și-a scos capul pe fereastra unui tren de mare viteza, s-a lovit de o ramura de copac și a murit. Bethan Roper se intorcea acasa, in Țara Galilor de Sud, la data de 1 decembrie 2018, dupa o zi petrecuta la cumparaturi alaturi de prietenii din Bath, Somerset,…