- Senatoarea Diana Șoșoaca da in judecata poliția dupa ce a fost amendata pe baza unor imagini in care aparea fara masca intr-un spațiu inchis. Senatoarea i-a dat mai multe dedicații lui Raed Arafat, la ziua de naștere a soțului sau, care a fost sarbatorita la un restaurant din Iași. Deși poliția nu…

- Leonard Miron a recunoscut, in exclusivitate la Xtra Night Show, ca primește zilnic tot felul de mesaje nepoliticoase, prin care internauții il jignesc, folosesc cuvinte dure și fac tot posibilul pentru a-l critica. Cu toate acestea, Leonard Miron incearca sa nu puna la suflet și chiar le da motive…

- Nicio zi fara glumele lui Dani Oțil și ale lui Razvan Simion. Simpaticii matinali de la Neatza de pe Antena 1 au povestit cum au primit ambii poze incendiare din partea uneia dintre cele mai frumoase brunete din Romania. Despre cine este vorba. Dani Oțil și Razvan Simion, poze cu Diana Stejereanu in…

- Situație controversata pentru parinții din Romania. Ce se intampla cu gradinițele și creșele private din Romania dupa ce au fost inchise din cauza pandemiei. Romanii au primit mesaje contradictorii. Despre ce ar fi vorba, de fapt. Regulile conform carora copiii vor putea merge in continuare la creșe…

- Seara avea banii, iar dimineata ii disparusera. Un mesaj ciudat primit pe telefon in timpul noptii a facut-o sa-si verifice contul de la ING Bank. A vazut cu stupoare mai multe tranzactii care i-au scurs toti banii. A sunat la 6 dimineata la banca, sperand sa opreasca tranzactiile care figurau "in asteptare".…

- Moartea gravidei din Piatra Neamț putea fi eviata, susține soțul ei. Dragoș Ionel este un soț și un tata ingenunchiat de durere. Barbatul și-a pierdut soția și copilul in doar doua zile, aceștia fiind diagnosticați cu tulpina Delta a coronavirusului. Ramas fara soție și copil, acesta ii acuza pe medicii…

- Fostul lider PSD Luviu Dragnea afirma cp PSD-ul „este predat total la Iohannis” de catre actuala conducere, ca sunt partide „infiltrate” de serviciile secret si ca „cel mai mult este infiltrat PSD-ul, conducerea PSD, cu doua exceptii: Gabriela Firea și Paul Stanescu. Dragnea a relatat intr-un interviu…

- Președintele tarii, Maia Sandu, va participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Astfel, seful statului se va afla in perioada 21-22 septembrie la New York, SUA.In data de 22 septembrie, Maia Sandu va susține in plenul Adunarii Generale a ONU un discurs.