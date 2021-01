O parte dintre elevi renunță la liceu Elevii care urmeaza școala profesionala au posibilitatea sa continue studiile liceale la seral. Ei incep insa studiile liceale cu clasa XI-a, semestrul al doilea. Practic, intre studiile profesionale și cele liceale intervine o pauza de mai bine de șase luni. Managerii spun ca in aceasta pauza o parte dintre elevi ajung sa renunțe la opțiunea de a-și continua studiile. Doar o parte dintre elevi au raspuns Invațamantul profesional este acum de trei ani. Elevii care vor sa aiba și studii liceale se inscriu apoi la seral in clasa a XI-a. Inscrierea se face in septembrie, dar primul an de liceu incepe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

