Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in data de 2 aprilie este marcata Ziua Mondiala de Conștientizare a Autismului cu scopul de a sublinia necesitatea de a contribui la creșterea nivelului de informare privind aceasta problema de sanatate, a simptomelor și manifestarilor ei astfel incat persoanele care sufera de autism…

- Sala Dalles a fost gazda unui concert impresionant, duminica seara! Pe scena au urcat arhidiaconul Mihail Buca, Grupul Psaltic ”Tronos” al Patriarhiei Romane și Ana Nuța, aflata in premiera intr-un eveniment de o asemenea amploare in București. Publicul a fost copleșit de cantarile bizantine, oferind…

- Ministrul Educației din Romania, Ligia Deca, a efectuat joi, 28 martie, o vizita de lucru in județul Mureș. In cadrul vizitei, printre alte evenimente, incepand cu ora 13:30, a avut loc și o ședința de lucru cu directorii și directorii adjuncți din unitațile școlare ale județului Mureș, unde s-a discutat…

- Sfintele sarbatori de Paști se apropie cu pași repezi, iar fermierii au spus cu cat va ajunge sa se vanda kilogramul de carne de miel, nelipsit pana acum de pe mesele romanilor. Mielul de Paște este nelipsit de pe masa romanilor, insa anul acesta prețul carnii va fi unul care va ține oamenii la distanța…

- Avocatul Gheorghe Piperea, candidat AUR la alegerile europarlamentare, a declarat joi, la Craiova, ca in Romania fenomenul drogurilor a devenit extrem de periculos pentru copii, pentru ca este atat de mult scapat de sub control, incat politisti, reprezentanti ai serviciilor secrete, procurori, judecatori…

- Așteptand pasivi... sfarșitul lumiiLucrurile au tendința, in genere, de a fi la fel și maine. Economia, situația politica, situație de securitate. Situația sanitara. Pana vine, mereu surprinzator, schimbarea. O criza economica, o schimbare radicala de putere, un razboi, un nou virus.O superputere a…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat 19 migranți cu ajutorul dronelor și echipamentelor cu termoviziune. Migranții au fost depistați in zona de frontiera, in proximitatea localitaților Esechioi și Faurei. Cei nouasprezece cetațeni straini au trecut ilegal frontiera de stat…