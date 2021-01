O parcare lacustră Locatarii dintr-un cvartal de blocuri din Craiova sunt disperați atunci cand ploua sau se topește zapada. Parcarea din fața blocului se transforma intr-o imensa balta, iar apa ajunge sa se reverse in subsolurile blocurilor. Oamenii spun ca trebuie sa incalțe cizme de cauciuc cand ies din bloc, cand trebuie sa ajunga la mașinile lasate in parcare sau la ghena de gunoi. Ploaia și lapovița din ultima vreme readuc in atentie neregulile privind scurgerea apelor pluviale de pe strazi, dar mai ales din zona parcarilor gresit proiectate. Este un aspect mai putin placut si care se tot repeta in multe dintre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

