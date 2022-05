Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile petrolului au atins cel mai mare nivel din ultimele doua luni, deoarece comercianții anticipeaza un acord cu intarziere pentru limitarea importurilor rusești de petrol catre UE, alaturi de alți factori, cum ar fi o redresare a cererii in China, pe masura ce restricțiile pandemice se usureaza,…

- Uniunea Europeana a hotarat sa-și intensifice strategia de aparare in regiunea Indo-Pacific, in contextul temerilor legate de prezența tot mai mare a Chinei și a preocuparilor privind ordinea internaționala declanșate de invazia rusa din Ucraina, noteaza The Guardian . „Motto-ul nostru este sa cooperam…

- Ministerul chinez al Afacerilor de Externe acuza NATO ca ”a dat peste cap” Europa si ”a starnit conflicte in regiunea Asia-Pacific”, dupa ce ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a avertizat China ca ar trebui ”sa respecte normele internationale”, relateaza The Guardian.

- Pompierii din judetul Mures intervin, miercuri seara, la un incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe 50 de hectare, cu pericol de extindere la padure.

- Cel puțin noua oameni au murit luni seara intr-un atac aerian asupra unui turn de televiziune din regiunea Rivne, din nord-vestul Ucrainei, dupa ce azi dimineața rușii bombardasera un bloc de locuințe din Kiev și fabrica de avioane Antonov de langa capitala. Cateva sute de oameni au putut sa paraseasca…

- Foto: Profimedia Images Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a confirmat ca negocierile intre Rusia și Ucraina vor continua astazi. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podoliak a declarat duminica seara ca astazi are loc o noua runda de negocieri prin videoconferința cu delegația…

- China nu se va alatura sanctiunilor financiare pe care Statele Unite si Uniunea Europeana le-au impus Federatiei Ruse, dupa cum a anuntat autoritatea de reglementare bancara a statului, conform The Guardian.