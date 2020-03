O pacientă din Suceava infectată cu noul coronavirus a intrat, astăzi, în stop cardio – respirator, O pacienta din Suceava infectata cu noul coronavirus a intrat, astazi, in stop cardio – respirator, fiind transferata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Este vorba despre o femeie de 64 de ani, om de afaceri, intoarsa recent din Dubai. Pacienta a fost confirmata cu virusul COVID 19 in cursul noptii trecute. Ea face parte din ultimele 10 cazuri confirmate in judetul Suceava. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 367, raportarea oficiala de astazianunțand alte 59 de noi cazuri, marcand astfel ziua cu cele mai multe imbolnaviri din țara noastra de la inceputul crizei epidemiologice.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta infectata cu Covid-19 este transportata in stare grava in cursul zilei de sambata, 21 martie, de la Suceava la Iasi. Potrivit primelor informatii, femeia a intrat in stop cardio-respirator.

- O pacienta infectata cu coronavirus si internata la Suceava a intrat sambata dupa-amiaza in stop cardio-respirator. Ea este transferata la aceasta ora la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a declarat medicul Carmen Dorobat, managerul unitatii medicale. Este vorba despre o femeie care sufera de probleme…

- 17 noi cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul a ajuns la 277. Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate (…

- A fost confirmat inca caz de COVID 19, in Iasi.Este vorba despre cazul cu numarul 31."Un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineata, al 31 lea caz la nivel national. Este vorba de un barbat, 42 ani, confirmat in Iasi, debut pe 4.03, internat pe 10.03, revenit din…

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Femeia este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, din Iasi, Carmen Dorobaț, susține ca starea femeii din Suceava, care ar putea fi infectata cu coronavirus, nu este grava. Medicul considera ca acest caz necesita atentie și asteapta rezultatele analizelor. Acestea din urma…

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China și a revenit in țara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, pentru a fi izolata, a declarat pentru HotNews.ro medicul…

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China si a revenit in tara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, pentru a fi izolata, a declarat medicul Carmen Dorobat,…