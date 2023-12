O pacientă a murit în liftul Spitalului Județean din Slatina, care a rămas blocat între etaje O femeie care intrase in stop cardiorespirator a murit in liftul Spitalului Județean din Slatina, care s-a blocat intre etaje pentru aproximativ 20 de minute, in timp ce pacienta era transferata la secția de terapie intensiva. Poliția Olt a deschis o ancheta in acest caz. Este vorba despre o pacienta in varsta de 81 de […] The post O pacienta a murit in liftul Spitalului Județean din Slatina, care a ramas blocat intre etaje appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O pacienta in varsta de 81 ani, internata in secția Neurologie a Spitalului Județean de Urgența Slatina, a intrat in stop cardio-respirator in timp ce se afla in lift, alaturi de un medic, o asistenta și doua infirmiere. Liftul s-a blocat intre etaje. IPJ Olt cerceteaza cazul

- Internata in Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, femeia intrase in stop cardiorespirator. A murit intr-unul dintre lifturile unitații spitalicești, in timp ce era transferata la terapie intensiva. Liftul s-a blocat. Acum se fac investigatii pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Ancheta…

- Un nou spital din Romania intra in atentie, dupa ce un pacient a murit cu zile acolo. Este scandal la Spitalul Județean Slatina, dupa ce o femeie a decedat intr-un lift care s-a blocat! Pacienta, mama unei asistente, trebuia mutata la Terapie Intensiva pentru a fi intubata. Liftul a ramas insa blocat…

- Este ancheta la Spitalul Județean din Slatina dupa ce o pacienta care intrase in stop cardiorespirator a murit chiar in timp ce era transferata la terapie intensiva, dupa ce liftul in care se afla s-a blocat.

