- O femeie din Rusia a fost prinsa la propriu cu mata in sac. Ea a imbracat o pisica intr-un body, i-a pus sosete si un scutec de bebelus in care ascunsese droguri, politia fiind alertata de sunetele ciudate pe care le scotea „copilul”: instalata confortabil la caldura, pisica se pusese pe tors, relateza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a ajuns in China si vrea sa-l convinga pe Xi Jinping sa contribuie la o solutie de pace in razboiul din Ucraina declanșat de Rusia. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este asteptata sa ia parte la discutii. Macron i-a transmis omologului sau…

- Un lot de tehnica de calcul a fost donat Inspectoratului General al Poliției (IGP) de catre Fundația Soros Moldova. Echipamentele vor fi transmise in 40 de inspectorate din teritoriu. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernauțeanu, datorita tehnicii noi, activitatea inspectoratelor va fi digitalizata, fapt…

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, a adeclarat ca Ucraina și armata nationala au suficiente resurse pentru a apara orasul Bahmut, din regiunea estica Donetk, unde au loc cele mai aprige lupte de pe linia frontului, anunța RBC, potrivit Rador."Avem inca suficiente…

- Conducerea unei gradinite din Targu Jiu le-a cerut parintilor sa isi asume riscul producerii unor evenimente seismice prin semnarea unei declaratii pe propria raspundere. Situația a ajuns imediat in atenția Inspectoratului Șocolar Județean, care a trimis o echipa la fața locului.Reprezentanții inspectoratului…

- De la antrenamentul echipajului, la armament și logistica, Pierre Grumberg, specialist in tehnologii militare, detaliaza in cadrul unui articol publicat in Le Monde, toata complexitatea integrarii Leoparzilor germani, M1 Abrams americani sau Challengers 2 britanici in armata ucraineana.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat intr-un interviu acordat jurnalului francez Le Figaro ca, daca rusii cuceresc Bahmut, un oras din est, scena de peste sase luni a unor lupte sangeroase, ar avea un „avantaj” si ar dori sa „mearga mai departe”.„Din punct de vedere strategic, Bahmut…