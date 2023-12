Specialiștii din domeniul virtual avertizeaza asupra faptului ca infractorii au pus la cale o noua schema de frauda online. Pentru a fi convingatori, aceștia se folosesc de numele unei banci. Alerta de la autoritați: un nou tip de frauda online. Infractorii se folosesc de numele unei banci In preajma Anului Nou, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a primit o alerta in legatura cu o tentativa de frauda online . Aceasta are ca scop transmiterea de link-uri malitioase prin intermediul unei adrese de email care pare una oficiala. Cetațenii primesc o serie de link-uri care se pot…