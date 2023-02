O nouă metodă de furat din pădurile patriei! Dezvăluirea Agent Green ONG-ul de mediu Agent Green susține ca in padurile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor autoritațile suspecteaza o metoda de furt care devine fenomen. Subdimensionarea APV-urilor, adica se declara grosimi și inalțimi semnificativ mai mici ale arborilor decat realitatea pentru furt și vanzare la negru. Mai mult, hoți suspectați a fi chiar angajați ai ocolului silvic, au inlaturat marcajele de pe arbori pentru a acoperi abuzurile. Adica sa nu se mai poata face o comparație cu marimile arborilor din inventarul inițial subdimensionat. Angajații ocolului silvic nu refuzat sa comenteze atat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

