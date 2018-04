Stiri pe aceeasi tema

- Franta si celelalte state membre ale Uniunii Europene au dreptul de a interzice sau restrange exercitarea ilegala a unei activitati de transport precum UberPOP, fara a notifica in prealabil Bruxelles-ul, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmit AFP si Reuters.

- Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de taxi care l-a acuzat de concurenta ilegala. Noile reglementari cer ca fiecare calatorie sa inceapa si sa se incheie la cartierul general al partenerilor sau intr-o zona de parcare, lucru care nu este valabil…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a anuntat joi ca isi va suspenda operatiunile in Grecia, dupa adoptarea unui act normativ care introduce o reglementare mai stricta in acest sector. Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de…

- "Romania: autoritatile ofera bani pentru fertilizarea in vitro”, titreaza New York Times si The Washington Post. Publicatiile citeaza The Associated Press, care scrie despre cele doua hotarari luate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului general Gabriela…

- Grupul american "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce rezuma…

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare din 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. “Comisia…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…