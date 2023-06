O nouă linie de feribot! Va uni Portul Constanța de orașul Poti din Georgia Un nou serviciu de feribot care va uni Constanța de orașul de coasta Pori din Georgia va fi deschis din aceasta luna, urmand sa transporte pasageri și marfuri, informeaza site-ul paliparan.com. Noua linie de feribot Constanța-Poti va fi operata de compania georgiana E60 Shipping. Aceasta este denumita vechiul traseu European Route E60, care unea orașul Brest, din vestul Franței, cu trecatoarea Irkeshtam, care formeaza acum frontiera dinte Karghistan și China. Primul vas al acestei linii va pleca din Constanța in data de 27 iunie 2023 și in doua zile va ajunge in Portul Pori din Georgia, situat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

