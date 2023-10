Stiri pe aceeasi tema

- Primele pachete cu zahar produs la Luduș din sfecla romaneasca au ajuns deja in magazine, iar intreaga producție este destinata populației. Procesul de fabricație s-a reluat in aceasta toamna, dupa ce fabrica a fost cumparata de proprietarii fabricii de zahar de la Bod. Deja a fost contractata sfecla…

