- Biserica Millenium va fi gazda primitoare,joi de la ora 20, pentru cea de a 16-a ediție a ”Concerto di Natale, un eveniment muzical ce a devenit o tradiție in calendarul Timișorean de Craciun. Evenimentul este organizat de Asociația „Fucina Italica Francesco Griselini” și Confindustria Romania. Programul…

- Cea de-a XVI-a ediție a „Concerto di Natale”, un eveniment muzical ce a devenit o tradiție in calendarul timișorean de Craciun, va avea loc joi, 21 decembrie, de la ora 20, la Biserica Millennium.

- Asociația „Acasa in Banat” a inceput astazi o noua campanie „Dar din dar”, prin care dorește ca in apropierea sarbatorii Craciunului sa ofere un mic sprijin unor familii aflate in situații limita din zonele cele mai sarace ale județelor Timiș și Caraș-Severin, prin daruri oferite de voluntari, din dorința…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri seara pe terenul croatilor de la Dubrava Zagreb. A fost 78-72 pentru gazde, care au reusit sa provoace trupei de pe Bega primul esec in editia 2023-24 a Alpe Adria Cup. In schimb, pentru croati a fost doar primul succes in actualul sezon al competitiei euroregionale.…

- Expoziția de fotografie a artistului spaniol Antonello Dellanotte, intitulata „Expoziția Luminii”, va fi vernisata in data de 7 decembrie, la ora 18:00 la Centrul Multifuncțional Bastion. Aceasta a doua ediție a expoziției, rezultat al unei acțiuni culturale transfrontaliere, prezenta in agenda culturala…

- Satul sucevean Țibeni din comuna Satu Mare gazduiește o frumoasa biserica romano-catolica, o construcție impunatoare cu alura de catedrala ridicata in anul 1893. Biserica a fost contruita de comunitatea maghiara din Țibeni care a colonizat așezarea in anul 1776 și care inițial i-a dat denumirea Istensegits,…

- SCM Timisoara a suferit ieri seara, in sala „Constantin Jude”, primul esec din noua stagiune baschetbalistica. „Leii din Banat” au fost invinsi de nou promovata CSM Corona Brasov, scor 81-85. Timisorenii au acuzat absentele lui Dorde Dimitrijevic, Luka Mitrovic si Antonio Nasturescu, care au dus la…

- Prima ediție de toamna din acest an a Salonului Industriei Ușoare, o expoziție organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș de peste 25 de ani, va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT in perioada 18 – 22 octombrie. Numeroase companii din țara, producatori și comercianți,…