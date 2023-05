Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a V-a ediție a Bienalei Art Encounters, intitulata „My Rhino is Not a Myth. Art science fictions”, care are loc intr-un an special, cand Timișoara este Capitala Europeana a Culturii, se va desfașura intre 19 mai și 16 iulie, titlul fiind sugestiv pentru cele trei componente ale evenimentului…

- Dupa mai multe expoziții ale elevilor Colegiului Național „C.D. Loga” gazduite de galeria LogArt din incinta școlii, a venit randul profesorilor sa iși prezinte cateva lucrari de arta plastica, in cadrul programului acestui spațiu cultural, prezentata in contextul anului 2023, cand Timișoara este Capitala…

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat astazi, 10 aprilie, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema Timisoara 2023 – Capitala Europeana a... The post BNR a lansat o moneda de argint cu tema Timisoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Banca Naționala a Romanie (BNR) a facut un nou anunț! O noua moneda urmeaza sa fie lansate incepand cu data de 10 aprilie 2023. Acest lucru se va face in circuitul numismatic. In acest fel, este vorba despre o moneda din argint. Tema este Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.

- George Lupu (www.b1tv.ro) Marele scriitor turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatura, este invitat luni și marți in cadrul a doua intalniri culturale organizate de Universitatea de Vest din Timișoara, in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”.…

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…

- Timisoara, devenita oficial Capitala Europeana a Culturii in 2023, priveste cu incredere spre spectacolul impresionant care va urma pana in februarie 2024, cu peste 1.000 de evenimente planificate si cu un mesaj international despre valorile culturale ale municipiului transmis de sutele de diplomati…