- In luna februarie, compania independenta de teatru romano-britanica Vanner Collective celebreaza iubirea in toate formele ei, prin trei spectacole speciale. Reprezentațiile vor avea loc in perioada 15 – 18 februarie, in diferite spații teatrale din Bucure

- In seara zilei de duminica, 4 februarie 2024, in timpul spectacolului Livada de vișini, care se desfașura in sala Teatrului German de stat Timișoara, a avut loc pe scena un incident in care au fost implicați o actrița și doi mașiniști. Unul dintre mașini

- Accident grav duminica seara pe scena Teatrului German de Stat din Timișoara. O actrița a fost ranita in timpul unui spectacol, dupa ce o parte din decor a cazut peste ea. Politistii au deschis dosar penal.

- ”La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Marasesti din Timisoara, la Teatrul German, o persoana a fost ranita”, a transmis IPJ Timis. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca in timpul unui spectacol, un…

- Fermierii care si-au dus tractoarele in parcarea Modex din centrul orasului Timisoara, au anuntat ca vor incheia manifestarea si ca isi vor scoate utilajele din oras, parcarea urmand sa poata fi ocupata de soferi incepand de sambata. Fermierii opresc protestul, desi primarul Dominic Fritz a anuntat…

- Sambata, 20 ianuarie, s-a incheiat etapa a 18-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin și, odata cu ea, s-a terminat și prima faza a campionatului. In urma acestei runde, zece formații s-au calificat in Top 10, iar restul vor continua stagiunea in grupa 11-18. Din pacate, in a doua grupa va merge si…

- Batuta cu dubele, jocul caprei, colinde de fecior, de fata și de gazda sunt cateva dintre datinile care vor aduce culoare și bucurie pe strazile Timișoarei la Alaiul Colindatorilor, cel mai așteptat eveniment al iernii. Peste 200 de colindatori din județul Timiș vor sosi la Timișoara in 21 decembrie…

- Timisoara se pregateste de inchiderea oficiala a Programului Cultural de Capitala Europeana a Culturii TM2023, printr-o serie de evenimente care se vor desfasura in perioada 7 - 10 decembrie, cu predilectie in Piata Unirii (Baroca) si in Piata Victoriei/Operei.Organizatori estimeaza o participare…