O noua colaborare fresh. Amedeo si Horace ne paveaza drumul cu piese de Lego Amedeo a lansat vineri, 26 august, o noua piesa care promite sa se plimbe dupa noi peste tot pe unde mergem, fie ca o auzim la radio, fie ca o avem in playlist. De aceasta data, Amedeo colaboreaza cu Horace pentru „Lego”, o piesa cat un drum construit spre liniștea pe care o cautam. „Lego” a aparut in perioada pandemiei, cand Amedeo, asemeni multora dintre noi, s-a simțit copleșit, izolat și ingrijorat. O colaborare la distanța, in ton cu vremurile pandemice prin care am trecut, „Lego” a aparut ca un pod peste incertitudinea caracteristica acelei perioade. In timp, piesa a devenit ca un manifest… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Stiri pe aceeasi tema

