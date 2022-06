Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca Romania va primi gratuit aproximativ 2.000 de doze de vaccin pentru imunizarea impotriva „variolei maimutei”. „Romania va primi o anumita cantitate de vaccinuri in mod gratuit. Este o disponibilitate limitata de vaccin la nivelul UE. Probabil…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor din India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. Alexandru Rafila a fost intrebat, joi,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat vineri, intr-o conferința de presa, ca fiecare stat membru al Uniunii Europene va primi o cantitate de vaccin impotriva variolei prin intermediul unei instituții a blocului, iar solicitare inițiala facuta de statul roman este de 1.000 de doze, relateaza…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit, miercuri, la Antena 3, despre starea de sanatate a fetiței in varsta de 5 ani diagnosticata cu noua forma de hepatita despre care medicii nu știu cum se transmite. „Starea fetiței de 5 ani nu s-a ameliorat. Aceasta hepatita poate duce in orice moment la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca autoritatile romane au prelungit, marti, un acord in baza caruia copiii cu probleme cardio-vasculare pot fi operati in Romania de catre specialisti din Italia. De asemenea, medicii din Romania sunt instruiti in ceea ce priveste realizarea de operatii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat o OUG pentru realizarea studiilor clinice in Romania, existand beneficii atat pentru pacienti, cat si pentru sistemul sanitar. ”Am aprobat astazi un proiect de OUG privind realizarea studiilor clinice in Romania, un document…

- Romania iese astazi, de la miezul nopții, din starea de alerta, iar masurile restrictive vor fi eliminate. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici vor funcționa fara restricții…