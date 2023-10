Stiri pe aceeasi tema

- O premiera care va avea loc in republica laica si majoritar musulmana a Turciei, fondata in 1923, a fost salutata de crestini: O biserica siriaca va fi inaugurata duminica la Istanbul, in prezenta presedintelui Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP.Sait Susin, presedintele Fundatiei Asiriene din Istanbul,…

- Arheologii din Turcia au descoperit o baie otomana veche de 350 de ani in timpul unor sapaturi realizate in provincia Canakkale din nord-vestul tarii, a anuntat marti presa locala turca, citata de Xinhua. Cotidianul Hurriyet Daily News a relatat pe site-ul sau ca baia otomana a fost gasita in perimetrul…

- Un barbat de 49 de ani, care lucra pe șantierul de pe strada Mare a Unirii din Focșani, a ajuns in urma cu puțin timp la spital in urma unui accident de munca. Potrivit Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, ,,astazi, la ora 11:10, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident…

- Consiliul European a convenit, luni, in privinta propunerii Comisiei de a se acorda un ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022, precum si Turciei in legatura cu cutremurele din februarie…

- In Duminica dupa Inalțarea Sfintei Cruci, 17 septembrie 2023, biserica din satul Mesteacanu, cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae”, filie a Parohiei vrancene Viișoara, a fost tarnosita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. Slujba de sfințire a lacașului de cult a fost…

- Biserica din satul Vadu Roșca, filie a Parohiei vrancene „Sfantul Gheorghe” – Vulturu, a fost sfințita duminica, 10 septembrie 2023, dupa ce a trecut printr-o serie de lucrari de restaurare și infrumusețare. Slujba de tarnosire a lacașului de cult cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost…

- Campionatul European WAKO pentru copii, cadeți și juniori, care a avut loc la Istanbul, in perioada 25 august – 3 septembrie, s-a incheiat cu un succes remarcabil pentru unul dintre sportivii de la CS Addras Focșani, component al echipei Federației Romane de Arte Marțiale de Contact! Focșaneanul Cosmin…

- IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, va oficia duminica, 10 septembrie, serviciul religios la punerea pietrei de temelie a Bisericii de lemn din Muzeul Satului. Directorul Muzeului Vrancei, Romeo Valentin Musca, a anunțat ca a fost aprobata propunerea de construire a unei biserici de lemn…