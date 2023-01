Stiri pe aceeasi tema

- Achizitia publica avand ca obiect "Serviciul de taiere, igienizare, toaletare si taiere de corectie arbori din Municipiul Constanta", cod CPV 77211400 6, initiata de Primaria Constanta a fost contestata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de Garden Center Grup SRL din Magurele, judetul…

- Primaria Iasi va utiliza o drona de ultima generatie pentru a cartografia orasul. Achizitia ar urma sa fie facuta in acest an: in bugetul local a fost inclusa o suma de peste 320.000 lei in acest sens. Avand in vedere suma, echivalentul a circa 64.000 de euro, si tipul aeronavei fara pilot pe care…

- O tanara in varsta de 21 ani a murit in urma unui accident rutier care s-a produs, vineri seara, in localitatea Secuieni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. In accident au fost implicate un autoturism si o autoutilitara care s-au ciocnit frontal. ‘In urma accidentului au…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, in urma coliziunii dintre un autoturism si o caruta, in localitatea Plopana, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Cele sase victime au varste cuprinse intre 16 ani si 70 ani si au suferit diverse politraumatisme. ‘Victimele au fost…

- Serviciul pentru Situatii de Urgența din Ucraina transmite ca, in teritoriile dezocupate ale regiunii Herson, angajații institutiei au neutralizat peste 11.000 de explozibili, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Lacul Calinești Oaș a ieșit din matca„In aceasta dimineata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ‘Somes’ al judetului Satu Mare a fost alertat sa intervina la evacuarea unei autoutilitare, marca Mercedes Sprinter, care a ramas impotmolita din cauza iesirii barajului din matca, a lacului Calinesti…

- Șapte medici acuzați de ucidere din culpa și abuz in serviciu, dupa moartea unui om din Galați plimbat intre spitale Șapte medici, patru de la UPU a Spitalului Județean Galați și trei de la un laborator de analize, sunt acuzați de ucidere din culpa și abuz in serviciu in cazul unui barbat care a murit…