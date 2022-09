Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputaților, care este și camera decizionala. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele…

- Politistii doljeni au tras focuri de arma pentru prinderea unui adolescent in varsta de 15 ani, care se afla la volanul unei masini si care a refuzat sa opreasca la semnal. Urmarirea s-a intins pe sapte kilometri, iar in urma folosirii armelor nu au fost persoane ranite, relateaza News.ro. Inspectoratul…

- Legea avertizorului de integritate, motiv de disputa intre Parlamentul roman și procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a fost intoarsa in Parlament de președintele Klaus Iohannis, care a refuzat promulgarea in forma votata de Parlament. Kovesi a amenințat ca daca va fi promulgata…

- UPDATE: Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duta, s-a predat la Poliție, urmand sa fie incarcerat. ”Avand in vedere decizia instantei, astazi, 25 iulie 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au pus in aplicare un mandat de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, 30 iunie 2022, o intrevedere cu Presedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, in marja participarii la Summitul NATO de la Madrid, anunța Administrația Prezidențiala. Cei doi sefi de stat au convenit intensificarea cooperarii in domeniul energiei,…

- Parlamentul a adoptat, in urma reexaminarii cerute de președintele Klaus Iohannis, legea prin care urșii periculoși pot fi uciși și in afara localitaților (extravilan), nu doar in interiorul acestora. „Prin completarile aduse de Parlament, acum avem o reglementare și pentru situația in care acest pericol…