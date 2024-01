O nouă acțiune rutieră: Aproape 50 de permise de conducere reținute în Maramureș In perioada 5-7 ianuarie, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au desfașurat acțiuni rutiere pe principalele artere din județ, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. Pentru desfașurarea acțiunilor au fost angrenate 45 de efective care au verificat aproximativ 500 de autovehicule participante la trafic. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 404 sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 135.000 de lei. Ca masura complementara s-a dispus reținerea a 47 de permise de conducere și a 21 de certificate de inmatriculare. ZiarMM The post O noua acțiune rutiera: Aproape… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.500 de solicitari ale cetatenilor, au fost constatate peste 7.100 de fapte contraventionale si 610 permise de conducere au fost retinute, 160 pentru viteza, 48 pentru alcool si 6 pentru droguri, anunta Politia Romana, potrivit news.ro.”In…

- In perioada 30 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, polițiștii maramureșeni au acționat permanent pentru menținerea siguranței publice, prevenirea savarșirii de fapte ilicite și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Pe intreaga perioada s-a asigurat o prezența activa a polițiștilor rutieri…

- 27 de permise de conducere reținute in ultimele 24 de ore la Botoșani. 250 de autovehicule verifcate in trafic Peste 400 de polițiști au fost angrenați in activitațile preventive derulate in aceste zile al Botoșani. Au fost aplicate 162 de sancțiuni, 27 de permise au fost reținute, dar, totodata, nu…

- Acțiune blitz a polițiștilor albaiulieni, soldata cu 4 permise de conducere reținute și un certificat de inmatriculare retras Acțiune blitz a polițiștilor albaiulieni, soldata cu 4 permise de conducere reținute și un certificat de inmatriculare retras La data 4 noiembrie 2023, intre orele 15,00 – 19,00,…

- ACȚIUNE PREVENTIVA A POLIȚIȘTILOR RUTIERI, IN VEDEREA CREȘTERII GRADULUI DE SIGURANȚA RUTIERA In data de 28 octombrie, in intervalul orar 15:00 – 17:30, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea – Serviciul Rutier și Biroul Rutier Ramnicu Valcea au organizat o acțiune tip BLITZ,…

- La data de 20 octombrie a.c., pe Drumurile Naționale din județ, in municipiul Ploiești și pe raza orașelor Boldești Scaeni și Urlați, polițiștii prahoveni au acționat pentru reducerea gradului de victimizare prin accidente rutiere, in special pentru identificarea conducatorilor auto care nu respecta…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța ca in ultimele 24 de ore au fost reținute aproape 760 de permise de conducere, peste 90 fiind pentru consum de alcool si 24 pentru droguri, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAI transmis AGERPRES, angajatii Ministerului Afacerilor Interne au avut ca…

- FOTO | Acțiune a polițiștilor din Alba pentru creșterea siguranței in trafic: Au fost reținute 5 permise de conducere și retrase 8 certificate de inmatriculare FOTO | Acțiune a polițiștilor din Alba pentru creșterea siguranței in trafic: Au fost reținute 5 permise de conducere și retrase 8 certificate…