Prăpăd pe drumurile Maramureșului: Aproape 70 de permise de conducere reținute In ultimele cinci zile, polițiștii maramureșeni au efectuat aproximativ 700 testari pentru identificarea persoanelor care conduc in stare de ebrietate. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 829 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe dintre acestea fiind aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteza. Ca masura complementara, polițiștii au dispus reținerea a 69 permise de conducere și retragerea a 17 certificate de inmatriculare. De asemenea au fost intocmite dosare penale și se continua cercetarile in cazul a 16 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, constatate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

