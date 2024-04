Stiri pe aceeasi tema

- Fortele navale indiene, inclusiv comandouri speciale, au recuperat o nava de marfa care fusese capturata de piratii somalezi, salvand 17 membri ai echipajului, a declarat sambata un purtator de cuvant al marinei, relateaza News.ro, care citeaza Reuters.Fortele navale au precizat, intr-o postare pe platforma…

- Centrul de operațiuni comerciale maritime din Regatul Unit spune ca o nava a fost lovita de o racheta in timp ce calatorește prin Marea Roșie, in largul Yemenului. Potrivit UKMTO, nava comerciala a suferit avarii, dar se indreapta catre urmatoarea destinație.Organizația spune ca echipajul…

- Grecia, gazda sediului operatiunii UE de a proteja navele de atacurile rebelilor yemeniti houthi in Marea Rosie, spera sa joace un rol mai central in asigurarea securitatii blocului celor 27 de natiuni, a declarat ministrul apararii elen, Nikos Dendias, citat de Reuters. "Trebuie sa fim capabili…

- O fregata germana, trimisa recent in Marea Roșie pentru a asigura protecția navelor civile impotriva rebelilor houthi, a fost pe punctul de a dobori o drona americana, a relatat miercuri mass-media germana.

- Un atac cu rachete al rebelilor houthi din Yemen a incendiat joi o nava in Golful Aden, ranind o persoana, in timp ce Israelul a interceptat o racheta lansata de houthi in apropierea orașului-port Eilat, au declarat autoritațile, citate de CBS News.

- Eurocommerce, principala organizatie reprezentantiva a sectorului de retail european, a facut vineri un apel catre institutiile Uniunii Europene precum si catre statele membre UE sa rezolve criza din Marea Rosie care perturba comertului, subliniind ca aceasta criza are deja un impact semnificativ asupra…

- Rebelii yemeniti houthi au afirmat miercuri ca au vizat o nava de razboi americana in largul Yemenului, la cateva ore dupa ce armata americana a anuntat ca a doborat acolo o racheta, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Rebelii "au lansat mai multe rachete navale adecvate asupra distrugatorului american…

- Pentagonul a declarat vineri ca rebelii houthi din Yemen au efectuat o lovitura de riposta dupa atacurile aeriene ale fortelor americane si britanice asupra unor pozitii ale houthi din Yemen, informeaza Rador Radio Romania.Rebelii houthi au lansat o racheta spre o nava comerciala care tranzita Marea…