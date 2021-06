Stiri pe aceeasi tema

- O pictura a lui Pablo Picasso s-a vandut cu peste 100 de milioane de dolari la o licitatie, in New York. Este vorba despre „Femeie sezand la o fereastra”, din 1932. Dupa aproape 20 de minute de licitatie stransa, pretul a ajuns la 90 de milioane de dolari si, cu taxele si comisioanele adaugate, pretul…

- Un tablou semnat de celebrul pictor spaniol Pablo Picasso a fost vandut la o licitatie in New York cu 103 milioane de dolari.Este vorba despre pictura „Femeie sezand la o fereastra”, din 1932.

- Una dintre picturile ''monumentale'' cu nuferi realizate de artistul impresionist francez Claude Monet ar putea fi adjudecata pentru suma de 40 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York pe 12 mai, informeaza DPA. Tabloul, intitulat ''Le Bassin aux Nympheas'', a fost descris…

- Tabloul ''Le Bassin aux Nympheas'', pictat de Claude Monet intre 1917 si 1919, inspirat de gradina sa cu nuferi de la Giverny, va fi scos la licitatie de Sotheby's pe 12 mai si se asteapta sa fie adjudecat la 40 de milioane de dolari, potrivit artnews.com, relateaza News.ro. O alta lucrare…

- Vanzarea unor opere digitale NFT create de artistul Pak a atins suma de 16,8 milioane de dolari, un succes pentru casa de licitatii Sotheby's, care a gazduit evenimentul, relateaza joi AFP. La o luna dupa vanzarea operei virtuale ''Everydays: The First 5000 Days'' a artistului digital…

- Un tablou realizat de artistul Banksy ce infatiseaza un baietel care alege sa se joace cu o papusa-infirmiera supererou in locul unor figurine reprezentandu-i pe Batman si Spiderman a fost vandut marti cu peste 20 de milioane de dolari, stabilind un record la licitatie pentru evazivul artist stradal…

- O moneda americana din aur, estimata la o suma cuprinsa intre 10 si 15 milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 8 iunie de casa de licitatii Sotheby's, care va propune de asemenea colectionarilor si un timbru estimat la o valoare similara, informeaza AFP. Moneda, care face parte din…

- O opera integral digitala a artistului american Beeple a fost vanduta joi cu 69,3 milioane de dolari de casa de licitatii Christie's, un record care sta marturie pentru revolutia in curs pe aceasta piata mult timp confidentiala, relateaza AFP. "Everydays: the First 5,000 Days", un…