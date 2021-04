Stiri pe aceeasi tema

- Care ce vor transporta 22 de mumii ale unor regi si regine din Egiptul antic vor forma un cortegiu fara precedent, sambata, in timpul unei ''parade a faraonilor'', intre Muzeul din Cairo, unde ramasitele au fost adapostite mai bine de un secol, si Muzeul National al Civilizatiei Egiptene (NMEC),…

- Egiptul este unul din cele mai spectaculoase state arabe, din punct de vedere geografic și istoric. Cu o populație a capitalei cat toata populația Romaniei, Cairo este deja o metropola supra aglomerata. Astfel ca s-a decis construcția de la zero a unei noi capitale administrative a statului egiptean.…

- Egiptul construiește un intreg oraș la est de Cairo, care va purta numele de Noua Capitala Administrativa, și care este proiectat ca un model de inalta tehnologie pentru viitorul țarii. Primii funcționari se vor muta aici la vara, atunci cand noua capitala va fi deschisa oficial, potrivit Reuters.

- Seqenenre Taa al II-lea, un faraon egiptean care a domnit pana in anul 1553 i.Hr., ar fi murit pe campul de lupta, coplesit de numarul mare al atacatorilor inarmati cu pumnale, topoare si sulite, conform concluziilor unui studiu desfasurat prin intermediul computerului tomograf asupra mumiei sale, relateaza…

- Egiptul a anuntat ca va redeschide marti punctul de trecere a frontierei de la Rafah cu Fasia Gaza pana la o noua notificare, ca un gest de bunavointa pentru a incuraja dialogul national palestinian, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Liderii factiunilor palestiniene au inceput luni un dialog…

- Egiptul si Qatarul au convenit sa isi reia relatiile diplomatice, a anuntat miercuri Ministerul egiptean de Externe, guvernul de la Cairo devenind primul care a facut acest lucru in cadrul unui acord arab pentru a pune capat un conflict diplomativ cu Doha, transmite Reuters potrivit news.ro Arabia…

- Egiptul a debutat cu dreptul la Campionatul Mondial de handbal masculin 2021, pe care il gazduieste, 35-29 (18-11) cu selectionata statului Chile, miercuri, la Cairo, in meciul de deschidere, in cadrul Grupei G. ''Faraonii'' au facut practic diferenta in prima repriza,…

- Sudanul, Egiptul si Etiopia au reluat duminica negocierile privind controversatul subiect al barajului pe Nil, pe care il construieste Addis Abeba, in cadrul carora au convenit sa continue discutiile in urmatoarele saptamani, conform unei declaratii a ministerului sudanez pentru irigatii, informeaza…