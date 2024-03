O mamă „de împrumut”, mai bună și mai iubitoare decât mama de acasă! MENIRE… In județul Vaslui sunt sute de asistente maternale, pentru care a fi „mama” inseamna, in mod paradoxal, o importanta datorie de serviciu, insa, unele dintre ele refuza sa creasca acești copii luați in plasament, cu rutina unui… job remunerat. Și pun suflet, de ca și cum acei micuți, ajunși in brațele lor, din cine […] Articolul O mama „de imprumut”, mai buna și mai iubitoare decat mama de acasa! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ma gandeam la subiectul urmatorului meu editorial genial. Și n-aș mai fi mers iar pe politica pentru ca am niște senzații de greața, senzații pe care nu doresc sa le acutizez pentru ca vine primavara și vreau sa merg pe vibrații inalte, pe floricele scumpe ca diamantele de 8 Martie, ciripit de pasarele…

- Exceptandu-l pe eternul Jan Ciupilan, vasluienii vor putea alege in acest an garda noua, oameni educați in democrație, oameni care, teoretic, ar trebui sa vina cu un suflu nou, o viziune moderna, o chestiune profunda cu care sa entuziasmeze electoratul. Doar ca ce vedem deocamdata e… nimic. Aceleași…

- NEATENȚIE… In cursul acestei dimineți, pe raza localitații Rașești, comuna Dranceni, s-a produs un accident de circulație, soldat cu doua victime. Este vorba despre șoferița vehiculului, in varsta de 23 de ani, și o alta persoana, pasagera in autoturism. Cel mai probabil, pe fondul neadaptarii vitezei…

- UPDATE: La data de 24 ianuarie , ora 17.11, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, pe drumul județean DJ 243 A, in comuna Pogana, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din primele cercetari efectuate, a reieșit ca un autoturism, inmatriculat…

- DECIZIE… Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarant anul 2024 in Patriarhia Romana „Anul omagial al pastorației și ingrijirii bolnavilor” și „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tamaduitori fara de arginți”, dupa cum informeaza Biroul de Presa al Episcopiei Hușilor. La nivelul Eparhiei,…

- UPDATE: Femeia cautata s-a intors la domiciliu, iar membrii familiei sale au anunțat ca aceasta a revenit alaturi de cei dragi. ȘTIRE INIȚIALA: APEL… O femeie din Huși, Luminița Sofrone, in varsta de 55 de ani, este cautata de familie, intrucat a disparut de acasa, sambata, 17 decembrie și acum e de…

- APEL… O femeie din Huși, Luminița Sofrone, in varsta de 55 de ani, este cautata de familie, intrucat a disparut de acasa, sambata, 17 decembrie și acum e de negasit. Fiul ei este cel care a alertat și Poliția, facand, de asemenea, și un apel public, pentru ca oamenii sa il ajute sa iși gaseasca […]…

- O fata de 14 ani care a plecat de acasa in camasa de noapte și papuci a fost gasita la Odorheiu Secuiesc. Fata este din Fata este din Gheorgheni și a plecat de acasa miercuri seara. Polițiștii spun ca au gasit-o intr-un magazin din municipiul Odorheiu Secuiesc, la 63 de kilometri de casa. Ea nu […]…