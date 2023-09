O lună încărcată Liga Profesionista de fotbal a stabilit și programul rundelor cu numarul 10, 11 și 12, fiind, practic, cunoscute, acum, datele de desfașurare ale partidelor din Superliga pana la urmatoarea intrerupere a campionatului, ce se va produce in perioada 7-21 octombrie. Iata, așadar, desfașuratorul complet al confruntarilor pe care le are de susținut Petrolul in urmatoarea perioada: Etapa 9 Luni, 18 septembrie, ora 21.30: CFR Cluj – FC Petrolul Ploiești Etapa 10 Duminica, 24 septembrie, ora 18.15: FC Petrolul – AFC Hermannstadt Sibiu Cupa Romaniei Miercuri 27 septembrie, ora 14,00: Progresul Pecica –… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

