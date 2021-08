Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse i-au cerut vineri unei corespondente a postului britanic BBC in Rusia, Sarah Rainsford, sa paraseasca aceasta tara pana la sfarsitul lunii, masura luata ca represalii fata de ceea ce Moscova considera a fi discriminarea jurnalistilor rusi care lucreaza in Marea Britanie, relateaza…

- Rusia se razbuna pe presa din Marea Britanie, dupa ce reporterii de la Moscova n-au primit vize. Kremlinul i-a cerut unei jurnaliste BBC sa paraseasca țara pana la finalul lunii. Nu i-au reinnoit viza Reporterita va trebui sa plece cand viza expira pe 31 august, a declarat vineri un oficial al Ministerului…

- Rusia a cerut unei jurnaliste BBC sa paraseasca tara pana la sfarsitul lui august, ca represalii fata de ceea ce Moscova denunta drept o discrimnare a unor jurnalisti rusi care muncesc in Regatul Unit, potrivit televiziunii ruse de stat, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Potrivit postului…

- Iranul va raspunde prompt oricarei amenintari la adresa securitatii sale, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, dupa ce SUA, Israelul si Marea Britanie au acuzat Iranul pentru atacul comis saptamana trecuta in Marea Arabiei asupra unui petrolier apartinand unei companii…

- Rusia a avertizat ieri impotriva oricarei „ingerinte straine” in criza care zdruncina in prezent Cuba, tara aliata a Moscovei in care autoritatile se confrunta cu manifestatii de o amploare considerata istorica impotriva puterii comuniste, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Consideram drept inacceptabila…

- Intrarea navei britanice in ceea ce Moscova considera a fi apele teritoriale rusesti din apropierea Crimeii, luna trecuta, este tipul de provocare care necesita un raspuns mai dur, a afirmat duminica Kremlinul, transmite Reuters. Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia, care…

- Nava de razboi britanica despre care Rusia spune ca a intrat ilegal in apele sale teritoriale de langa Crimeea saptamana trecuta a facut acest lucru pentru a observa in detaliu reactia fortelor rusesti, a declarat presedintele Vladimir Putin miercuri in cadrul sesiunii sale anuale de intrebari-raspunsuri,…

- Rusia și-a exprimat indignarea dupa testarea portavionului american USS Gerald Ford in largul coastei Florida. Moscova a reacționat astfel la testul de șoc al portavionului acuzand SUA ca nu respecta doctrina privind protecția climei. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova,…