Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița, au pus in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara, in comuna I.L. Caragiale, intr-o cauza penala privind traficul de droguri de risc. In perioada august…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Agenția Naționala de Integritate a anunțat ca a gasit o diferența nejustificata, de peste 30,38 milioane, intre averea dobandita și veniturile realizate de o judecatoare in perioada de exercitare a funcției publice. Este vorba despre Gabriela-Cristina Mazilu, judecatoare…

- Accident grav in Otopeni produs duminica dimineața, anunța Realitatea PLUS. Barbatul gasit decedat in mașina este unul dintre medicii acuzați de luare de mita in scandalul de la Institutul Marius Nasta. Este vorba despre medicul Cornel Petreanu, potrivit Realitatea PLUS. Sunt mai multe ipoteze in legatura …

- Presa centrala a relatat astazi ca „un fost procuror din Panciu, judetul Vrancea, a fost prins de politisti dupa ce a cultivat canabis intr-o plantatie de vita de vie. La audieri, barbatul a declarat ca foloseste canabisul pentru o reteta traditionala de placinta. Barbatul, in varsta de 65 de ani, fost…

- Din cei 85 de candidați admiși la proba orala a examenului de admitere pentru cursurile de formare inițiala a candidaților la funcții de judecator și de procuror, șapte nu au susținut proba, iar alții 15 nu s-au prezentat. Printre cei care nu au susținut proba, cinci au obținut nota 1 (unu). Datele…

- Tatal lui Tudor Duma , unul dintre dealerii din dosarul 2 mai, spune ca fiul sau este doar consumaror de droguri, nu și traficant.„Nu doresc sa vorbesc cu niciuna dintre televiziuni. Este un proces pe rol, el se va judeca. Judecata nu se face la televiziune. Noi, ca familie, suntem departe de ceea ce…

- In data de 3 septembrie, Sistemul Național de Probațiune din Romania a implinit 22 de ani de activitate. Sistemul de probațiune este un serviciu public de interes național, dezvoltat de Ministerul Justiției, care contribuie la infaptuirea actului de justiție și iși desfașoara activitatea in scopul menținerii…

- Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari unde batranii erau cazati in conditii groaznice, urmeaza sa fie cercetat in continuare in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis, vineri, contestatia procurorilor DIICOT impotriva deciziei prin care a fost plasat in arest la domiciliu.…