Stiri pe aceeasi tema

- O inchisoare subterana secreta, dotata cu crematoriu ce pare a fi destinat oamenilor și deghizata intr-o cabana, a fost descoperita intr-un sat de langa Sankt Petersburg, al doilea cel mai mare oraș din Rusia, potrivit The Moscow Times, care citeaza 47news.ru.

- O inchisoare subterana secreta, deghizata intr-o cabana și dotata cu un crematoriu care pare a fi destinat oamenilor, a fost descoperita intr-un sat abandonat din apropiere de Sank Petersburg, al doilea oraș ca marime din Rusia, informeaza The Moscow Times , care citeaza presa rusa aparuta luni. Inchisoarea…

- Biserica ortodoxa rusa dorește ca preoții sa-i insoțeasca pe fotbaliștii echipei naționale inaintea meciurilor, dupa ce echipa a facut o figura lamentabila la EURO 2020, unde a incheiat pe ultimul loc in grupa sa, deși a jucat doua meciuri la Sankt Petersburg, transmite digi24.ro .

- Locuitorii din Moscova, Sankt-Petersburg și Novosibirsk sunt cei mai fericiți ruși – este concluzia unui sondaj de opinie efectuat de site-ul de recrutare a forței de munca ”Rabota.ru” și la care au participat peste 5000 de persoane din diferite regiuni ale Rusiei, relateaza agenția Lenta.ru.…

- In ianuarie, patru servicii americane de informatii au acuzat Rusia, in urma unei anchete comune, de atacul cibernetic ”SolarWinds”, comis in decembrie. La ancheta au participat Biroul Federal de Investigatii (FBI), Oficiului directorului comunitatii informative americane (ODNI), Agentia de Securitate…

- Șeful spionilor Rusia a negat marți ca ar fi responsabil pentru atacul cibernetic SolarWinds, dar a spus ca este ”flatat” de faptul ca serviciile secrete americane și britanice acuza serviciul se informații externe rus de o acțiune atât de sofisticata, transmite Reuters. Statele…

- Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu, a facut un live chiar din locul unde au fost dezmembrate cel putin cinci autobuze. Berceanu a fost insotit de un echipaj al Jandarmeriei. "Politia si Primaria stiau".

- Slovacia a decis joi sa expulzeze trei diplomati rusi, care au la dispozitie sapte zile pentru a parasi teritoriul tarii, a anuntat premierul slovac Eduard Heger, potrivit Reuters. Seful guvernului de la Bratislava a explicat ca Slovacia a luat aceasta masura in semn de solidaritate cu Republica…