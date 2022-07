Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile realizate de telescopul James Webb sunt dezvaluite, marti, intr-un eveniment online organizat de NASA. Desi numele primelor cinci tinte ceresti ale lui James Webb au fost anuntate de saptamana trecuta, imaginile au fost pastrate in mare secret, pentru a crea suspans. Dupa ani de asteptare,…

- Dupa decenii intregi in care telescopul Hubble a dus greul explorarii spațiale umane, atunci cand vorbim despre Deep Space, desigur, iata ca a venit randul noului telescop James Webb sa ne puna pe ganduri și sa ne faca sa ne punem și mai multe intrebari despre locul nostru in acest Univers infinit,…

- Președintele american Joe Biden a prezentat luni noapte una din primele imagini realizate de telescopul James Webb in spațiu, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Casa Alba, in Washington. Prezentarea a precedat marele eveniment programat astazi, la ora 17:30 (ora Romaniei), cand NASA va da publicitații…

- Dupa ani de asteptare, prima imagine stiintifica de la telescopul James Webb a fost dezvaluita lumii luni, o imagine a Universului nostru cu cel mai mare grad de profunzime obtinut vreodata aratand galaxiile formate la scurt timp dupa Big Bang, cu peste 13 miliarde de ani in urma, noteaza AFP. Aceasta…

- NASA va prezenta pe 12 iulie „o imagine a Universului nostru cu cel mai mare grad de profunzime obtinut vreodata”, care a fost realizata cu ajutorul telescopului spatial James Webb, a anuntat miercuri Bill Nelson, administratorul agentiei spatiale americane NASA, potrivit AFP. ”Este punctul cel mai…

