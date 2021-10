Stiri pe aceeasi tema

- O gravida infectata cu COVID-19 a murit la Spitalul Județean din Oradea. La sfarșitul lunii septembrie, femeia s-a dus la urgențe, dupa ce a stat acasa o saptamana și s-a tratat cu diverse medicamente.

- Tragedie in Bihor. O gravida de 32 de ani a murit in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Oradea, dupa 11 zile de chin. Femeia era in a 5-a luna de sarcina, nu se vaccinase și a ajuns la Urgențe cu simptome de COVID 19, dupa ce o saptamana a stat acasa și s-a tratat cu medicamente.Inițial…

- Mariana Marinescu, o cunoscuta profesoara de Limba și literatura romana, dar și de Franceza, din Caracal, a murit dupa ce a fost infectata cu COVID-19. Femeia a mers la spital prea tarziu pentru ingrijiri medicale de specialitate, deși aceasta știa ca este purtatoare de virus, caci se confruntase cu…

- Alina Eremia a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca este infectata cu COVID-19. Artista in varsta de 27 de ani a spus ca are o forma ușoara a bolii și ca urmatoarele zile le va petrece in izolare. „Nu am vrut sa fac o știre din asta, dar mai bine aflați de mine cum ma simt. Da, am fost…

- Situație dramatica in secțiile de terapie intensiva unde sunt internați pacienții cu forme grave de coronavirus. Medicii marturisesc ca nu s-au mai confruntat cu un val atat de intens de imbolnaviri. Sunt peste 1.

- O femeie, asistenta medicala, in varsta de 34 de ani, a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv COVID-19 la internare. Familia femeii acuza medicii Spitalului Județean de Urgența Baia Mare ca i-ar fi spus despre decesul…

- Astfel, potrivit datelor disponibile pe aplicatia alerte.ms, ]n data de 23 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1212 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1067 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari.In București…

- Elena Merișoreanu s-a infectat cu Covid-19. Cunoscuta artista se afla la spital, fiind nevoita sa apeleze la ajutorul medicilor dupa ce starea ei de sanatate s-a agravat. Aceste vești vin dupa ce vedeta a suferit o intervenție chirurgicala in urma cu o luna. Elena Merișoreanu, internata de urgența dupa…